Milano, 3 giugno 2026 – Da un lato l’umanità di Davide Cavallo, che da vittima ha abbracciato i suoi aggressori durante l’udienza del processo. Dall’altro la “agghiacciante disumanità” dei due imputati, poi condannati, per la brutale aggressione dello scorso 12 ottobre in corso Como. Le parole tra virgolette sono state usate dal gup Alberto Carboni per motivare la condanna a 20 anni a Alessandro Chiani, che era alla sbarra per tentato omicidio per aver rapinato e pestato lo studente della Bocconi. "Le parole di Alessandro Chiani e degli altri ragazzi consegnano uno spaccato di agghiacciante disumanità di cui, forse, un giorno essi risponderanno davanti alle proprie coscienze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “L’agghiacciante disumanità” degli aggressori di Davide Cavallo: Chiani non riusciva a smettere di ridere

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