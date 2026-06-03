ORVIETO L’apertura della Casa di comunità di piazza del Duomo è fissata intorno al 15 giugno. Manca dunque una manciata di settimane al completamento dell’intervento finanziato con i fondi del Pnrr per un importo di 7,7 milioni di euro che comprendono anche l’ospedale di comunità. Nel frattempo è partito il reclutamento di personale, in particolare operatori socio sanitari da parte di una cooperativa del Lazio individuata dalla Asl per fornire il personale alle due nuove strutture, la cui realizzazione aveva preso le mosse nel marzo del 2025. I lavori avrebbero dovuto essere completati a marzo di, ma hanno subìto un ritardo di tre mesi.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Struttura più vicina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Struttura Abbandonata Vicino Castelfranco

Notizie e thread social correlati

"Stiamo costruendo una sanità pubblica più vicina alle persone, più equa, più capace di rispondere ai bisogni"Un rappresentante delle autorità sanitarie ha dichiarato che l’obiettivo è rafforzare il sistema sanitario pubblico, rendendolo più accessibile, equo...

Nuova struttura di chirurgia al Maggiore, Fiazza (Lega): "Più servizi o più poltrone?"Dal primo maggio sarà operativa una nuova struttura complessa di chirurgia presso l’Ospedale Maggiore di Parma, risultato di una riorganizzazione...

Temi più discussi: Struttura più vicina; Più moderna, accessibile e vicina ai cittadini: la sanità di Dovadola cambia casa; Liste di attesa in Italia, i dati Agenas mostrano un miglioramento. Presentata la piattaforma per monitorarle; Istituti tecnici, la rivoluzione del 2026: il nuovo diploma in 4 anni e la corsia veloce per il lavoro.

La Farmacia dei Servizi - Torino Dal 2012 le farmacie piemontesi si sono formate sulla prevenzione del diabete, del colesterolo e dell’ipertensione. La farmacia è la struttura sanitaria più vicina ai cittadini. #FarmaciaDeiServizi Diretta qui: shorturl.at/GSwN x.com

Tentato di trasferirmi in una nuova casa più vicina al lavoro/scuola dei bambini/amici. Lottando con l'aspetto finanziario. Papà, fareste questo passo? reddit

A Samugheo si fa più vicina la realizzazione di una struttura per Il Giardino fioritoUn sogno che diventa realtà: Il Giardino fiorito, associazione di volontariato che opera a Samugheo, potrà finalmente realizzare un centro diurno. La Regione ha infatti stanziato a favore ... unionesarda.it

Più vicina la realizzazione del nuovo ospedale di Cesena: costerà 156 milioniLa Giunta Regionale ha approvato lo studio di pre-fattibilità della nuova struttura che dovrebbe svilupparsi in prossimità del casello autostradale Cesena Sud, su una superficie totale di 75 mila ... quotidianosanita.it