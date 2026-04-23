Nuova struttura di chirurgia al Maggiore Fiazza Lega | Più servizi o più poltrone?

Dal primo maggio sarà operativa una nuova struttura complessa di chirurgia presso l’Ospedale Maggiore di Parma, risultato di una riorganizzazione interna. La novità ha scatenato reazioni tra i rappresentanti politici, con alcuni che si chiedono se l’obiettivo sia offrire più servizi o aumentare il numero di poltrone disponibili. La decisione riguarda un intervento di ristrutturazione che coinvolge l’intera area chirurgica dell’ospedale.

Dal 1° maggio all’Ospedale Maggiore di Parma sarà attivata una nuova struttura complessa di chirurgia, nell’ambito di una riorganizzazione interna. Una decisione che però finisce al centro di un’interrogazione regionale presentata dal consigliere della Lega Tommaso Fiazza.“Il punto è semplice –.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Nuova struttura sanitaria: più accesso, più specialisti, servizi integrati per la comunitàA Lentate, nel territorio della Brianza, è entrata ufficialmente in funzione una nuova fase del sistema sanitario locale con l’apertura del primo... Al Maggiore una nuova centrale di monitoraggio per la Terapia intensiva neonatale. “Interventi più rapidi e assistenza più precisa”Bologna, 24 febbraio 2026 – Alla Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Usl di Bologna è approdata una nuova centrale di monitoraggio a servizio... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Primo intervento mini-invasivo endoscopico in una paziente oncologica: da una piccola incisione tumore rimosso e seno ricostruito da un team multidisciplinare; Chirurgia d’avanguardia a Novara: rimosse due neoplasie e ricostruito l’esofago in paziente con anatomia complessa; Ospedale di Giulianova, nuovo allarme sul reparto di chirurgia; Ospedale San Martino sceglie Piero Fregatti come nuovo Direttore della Chirurgia Senologica. Nuova unità operativa di Chirurgia a Susa. I numeri confermano il trend di crescitaNel 2016 registrato un +5% di produzione rispetto al 2015 e un +17,6% rispetto al 2014. In particolare per quanto riguarda l’attività programmata, il totale degli interventi eseguiti nel 2016 si ... quotidianosanita.it Medicina a Taranto: conseguiti i primi due titoli di laurea nella nuova struttura universitariaTaranto celebra un importante traguardo per il suo tessuto accademico: i primi due laureati del corso di Medicina e Chirurgia, interamente svolto nella ... msn.com Siracusa News. . Guido Monteforte Specchi (commissario per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa): "Finanziamenti ci sono, avviamo le pratiche per la gara e andiamo fiduciosi verso la nuova struttura per la città" - facebook.com facebook