Stiamo costruendo una sanità pubblica più vicina alle persone più equa più capace di rispondere ai bisogni

Un rappresentante delle autorità sanitarie ha dichiarato che l’obiettivo è rafforzare il sistema sanitario pubblico, rendendolo più accessibile, equo e in grado di soddisfare le esigenze di salute di tutti i cittadini, senza distinzioni. La frase è stata pronunciata in occasione di un intervento pubblico dedicato alla riorganizzazione dei servizi sanitari regionali. Nessun dettaglio sui tempi o sui progetti specifici è stato fornito.

“Stiamo costruendo una sanità pubblica più vicina alle persone, più equa, più capace di rispondere ai bisogni di salute di ogni cittadino umbro, senza distinzione. Al centro di questa programmazione c’è la prevenzione, intesa nell’ottica One Health: la salute dell’essere umano è inseparabile. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it "Più risorse e più diritti per un'Europa vicina alle persone"Il bilancio della serata “Tutta un’altra Europa”, organizzata a Bruxelles dalla delegazione del Partito democratico al Parlamento europeo Sedici... La mobilità a Roma cambia volto: più esperienziale, più vicina alle personeAnche a Roma il mercato automotive evolve rapidamente: dalla semplice assistenza all’acquisto siamo passati oggi ad un servizio costruito intorno al... Temi più discussi: Stiamo costruendo una sanità pubblica più vicina alle persone, più equa, più capace di rispondere ai bisogni; Ospedali sotto pressione, l’assessora Monni: Con l’estate il sistema cambierà; Giornata mondiale della salute, l'Umbria punta sulla visione One Health; Sanità, oltre 5,5 milioni di euro dal PNRR per ospedale di comunità e 7 case di comunità nel Palermitano. Stiamo costruendo una sanità pubblica più vicina alle persone, più equa, più capace di rispondere ai bisogniL'intervento della presidente della Regione Umbria per la Giornata Mondiale della Salute: Ogni euro investito in salute pubblica ne risparmia molti di più e, soprattutto, salva vite ... perugiatoday.it Asp Palermo, inaugurato l’Ospedale di Comunità di Piana degli AlbanesiPIANA DEGLI ALBANESI (PALERMO) (ITALPRESS) – Oltre 5,5 milioni di euro di investimenti del PNRR – Missione 6 Salute per dare forma a una rete di assistenza sempre più vicina ai cittadini. Con l’inaugu ... msn.com Che futuro stiamo costruendo, oggi, per il nostro territorio È da questa domanda che nasce “San Marino, Radici e Futuro”. Un’iniziativa con un obiettivo chiaro: contribuire in modo concreto alla costruzione di un futuro in cui San Marino sia sempre più un territ - facebook.com facebook