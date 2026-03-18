Venerdì riprenderanno i controlli nel centro storico di San Miniato per contrastare la mala movida e la sosta selvaggia. Le autorità hanno programmato una serie di sanzioni e verifiche mirate nelle zone immediate fuori dalla Ztl. Le operazioni prevedono controlli serrati per verificare il rispetto delle regole e garantire la regolarità delle aree interessate.

Riprenderanno venerdì i controlli nel centro storico di San Miniato per contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta mala-movida e alla sosta irregolare nelle aree immediatamente fuori dai confini della Ztl. Un’azione coordinata che, anche la scorsa settimana, ha visto impegnati gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri di San Miniato e la presenza del carroattrezzi. L’attività di controllo è stata organizzata con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la vivibilità del centro storico, in particolare nei giorni di maggiore afflusso. In molti casi, infatti, la sosta selvaggia nelle aree limitrofe alla Ztl crea situazioni di potenziale pericolo per pedoni e residenti e ostacola la regolare circolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta a mala movida e sosta selvaggia. Raffica di sanzioni e controlli serrati

Articoli correlati

Controlli sulla “movida” del centro storico: raffica di sanzioniNel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 78 persone e controllato 17 esercizi commerciali, di cui 11 titolari sono...

Leggi anche: Lavoro nero e locali fuori norma, raffica di controlli nella movida: sanzioni per oltre 10 mila euro

Altri aggiornamenti su Lotta a mala movida e sosta selvaggia...

Argomenti discussi: Lotta a mala movida e sosta selvaggia. Raffica di sanzioni e controlli serrati; Movida, controlli a tappeto. Un avviso orale e una denuncia.

Lotta a mala movida e sosta selvaggia. Raffica di sanzioni e controlli serratiSi riprende anche questo venerdì nel centro storico di San Miniato La presenza di polizia locale, carabinieri e carro attrezzi è anche prevenzione . lanazione.it