Multe a tappeto davanti a forno e supermercato | i vigili intervengono sulla sosta selvaggia

I vigili urbani sono intervenuti ieri mattina a Borgo Rodi e al Pincio, nelle vicinanze di un nuovo forno e di un supermercato, per multare i veicoli parcheggiati in modo irregolare. L’azione è stata necessaria per cercare di ridurre la sosta selvaggia che da settimane crea situazioni di pericolo all’incrocio. I controlli sono stati effettuati con l’uso di palmari, strumenti che consentono di registrare immediatamente le infrazioni. La situazione ha richiesto un intervento diretto delle forze dell’ordine per ripristinare la sicurezza.

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