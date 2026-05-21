Multe a tappeto davanti a forno e supermercato | i vigili intervengono sulla sosta selvaggia
I vigili urbani sono intervenuti ieri mattina a Borgo Rodi e al Pincio, nelle vicinanze di un nuovo forno e di un supermercato, per multare i veicoli parcheggiati in modo irregolare. L’azione è stata necessaria per cercare di ridurre la sosta selvaggia che da settimane crea situazioni di pericolo all’incrocio. I controlli sono stati effettuati con l’uso di palmari, strumenti che consentono di registrare immediatamente le infrazioni. La situazione ha richiesto un intervento diretto delle forze dell’ordine per ripristinare la sicurezza.
ANCONA – Vigili urbani armati di palmare per fare le multe. Ieri mattina la polizia locale è intervenuta a Borgo Rodi e al Pincio, tra il nuovo forno Taccalite e il supermercato Coal, per fermare la sosta selvaggia che da settimane rende pericoloso l’incrocio. La zona è un continuo via vai di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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