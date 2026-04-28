Movida bocciato lo stop alla vendita di alcolici dopo la mezzanotte | il Campidoglio teme spaccature tra i municipi

Il Comune ha respinto la proposta di vietare la vendita di alcolici dopo mezzanotte, presentata dai Municipi II e III. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione centrale, che teme possibili divisioni tra i diversi municipi e ha espresso preoccupazione che la questione possa essere portata davanti al Tribunale amministrativo regionale. La discussione riguarda le regole per la movida e il controllo degli orari di vendita nelle zone più frequentate.

Bocciato lo stop alla vendita di alcolici oltre la mezzanotte proposto dai Municipi II e III: il Campidoglio teme spaccature tra gli enti cittadini e che la questione finisca al Tar.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Niente birre e alcolici dopo mezzanotte. Così Montesacro detta la stretta sulla movidaIl consiglio del municipio III ha approvato i documenti per inserire Città Giardino nel regolamento di polizia urbana e per la revisione degli orari... Stretta sulla movida: locali chiusi entro le 2 e stop a vetro e lattine dopo mezzanotteGiro di vite sugli orari della movida e sulle attività commerciali nelle zone più frequentate della città di Caserta.