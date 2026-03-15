La scienza ha identificato nel nervo vago un elemento chiave che aiuta il corpo a gestire lo stress. Questa tecnica del respiro, studiata per influenzare il nervo, ordina al cervello di eliminare le tensioni e di favorire uno stato di calma. Si tratta di un metodo che agisce direttamente sui processi biologici, dimostrando come il respiro possa avere effetti immediati sulla regolazione ormonale e sul benessere generale.

La scienza medica ha individuato nel nervo vago il “freno a mano” naturale del corpo umano, capace di regolare i livelli di cortisolo e riportare l’organismo in uno stato di calma profonda. Non si tratta di una moda passeggera, ma di una componente neurofisiologica essenziale che collega il cervello agli organi principali, fungendo da canale di comunicazione per gestire l’allerta biologica. Attraverso tecniche specifiche come la respirazione profonda o la stimolazione sonora, è possibile allenare questo nervo per migliorare la resilienza e ridurre gli stati infiammatori. donna che respira (fonte: Unsplash) Il nervo vago è la fibra nervosa più lunga del corpo umano; parte dal tronco encefalico e si dirama verso il cuore, i polmoni, l’intestino e il sistema immunitario. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non è solo relax, è biologia: la tecnica del respiro che ordina al cervello di eliminare lo stress

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