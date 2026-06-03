Strategie e annunci di Sony nello State of Play 2026

Lo State of Play di Sony del 2 giugno 2026 ha presentato nuovi dettagli su diversi titoli in uscita, tra cui aggiornamenti su giochi già annunciati e alcune novità. Sono stati mostrati trailer e immagini di gameplay, ma non sono stati comunicati prezzi o date di uscita precise. La presentazione si è concentrata su produzioni di prossima generazione e su progetti ancora in fase di sviluppo. Non sono state annunciate nuove console o hardware durante l'evento.

(Adnkronos) – Lo State of Play Sony, andato in scena nella serata del 2 giugno 2026 ha delineato i piani strategici della divisione videoludica di Sony attraverso una presentazione di oltre sessanta minuti focalizzata sulle produzioni interne dei PlayStation Studios e sulle partnership con terze parti. Il resoconto completo di tutti gli annunci e dei. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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PlayStation State of Play Was a Disaster — How Is This a 10/10

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