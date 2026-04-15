Il comitato nazionale italiano, il fair play e il SIAC hanno firmato un nuovo protocollo che riguarda l’etica nel mondo dello spettacolo e dello sport. Sono stati annunciati anche il lancio del “Circo Etico” e della prima Squadra Sportiva Circense, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e la formazione attraverso un approccio basato sulle regole. La collaborazione mira a creare un collegamento tra diversi ambiti per favorire pratiche più responsabili.

?Ruggero Alcanterini e Gaetano Montico lanciano il “Circo Etico” e la prima Squadra Sportiva Circense: un ponte globale per l’inclusione, la formazione e la certezza delle regole.? Un’alleanza strategica per ridefinire gli standard dello spettacolo dal vivo in Italia e in Europa. Ruggero Alcanterini, Presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP), associazione benemerita del CONI, e Gaetano Montico, Presidente di SIAC EUROPA, hanno siglato un protocollo d’intesa volto a coniugare l’etica sportiva con l’arte circense, la tutela del benessere animale e l’integrazione sociale.?Il cuore dell’accordo risiede nella promozione del modello “ Circo Etico”.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Etica nello spettacolo e nello sport: il comitato nazionale italiano , fair play e SIAC siglano un protocollo

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