State of Play 2026 annunciato Until Dawn 2 | cosa sappiamo per ora?

Da metropolitanmagazine.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l'ultimo evento State of Play 2026 è stato annunciato il sequel di Until Dawn. La conferenza ha presentato un trailer che mostra ambientazioni e personaggi, senza fornire dettagli sulla data di uscita o sul gameplay. Non sono state annunciate piattaforme o altre informazioni specifiche sullo sviluppo. L’annuncio ha suscitato entusiasmo tra i fan, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali su ulteriori dettagli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo State of Play di ieri ha annunciato l’horror che molti fan attendevano con ansia: Until Dawn 2. Undici anni dopo il titolo che ha ridefinito i survival horror interattivi su PlayStation, Sony e Firesprite — lo studio di sviluppo — sono pronti a riportarci nell’incubo, con un lancio previsto per il 2027. Adesso possiamo dire addio alle tetre montagne innevate della Blackwood Pines a favore di una soleggiata isola tropicale che, ahimè, appare tutt’altro che rilassante. Se l’adattamento cinematografico di Until Dawn: Fino all’alba dello scorso aprile ha fatto riemergere in voi il desiderio di rimettere le mani sul controller, questo è l’annuncio perfetto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

state of play 2026 annunciato until dawn 2 cosa sappiamo per ora
© Metropolitanmagazine.it - State of Play 2026, annunciato Until Dawn 2: cosa sappiamo per ora?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

State of Play | June 2, 2026 [Japanese]

Video State of Play | June 2, 2026 [Japanese]

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Until Dawn 2 annunciato su PS5 per il 2027

Google arriva con un nuovo agente: Gemini Spark. Cosa sappiamo per ora?Google sta introducendo un nuovo agente chiamato Gemini Spark, con dettagli ancora limitati.

Temi più discussi: PlayStation State of Play: God of War Laufey, Until Dawn 2, Marvel's Wolverine... Rivivi la conferenza qui!; Until Dawn 2 - Il reveal trailer; Until Dawn 2: trailer di annuncio rivelato allo State of Play 2026; State of Play: God of War Laufey, Until Dawn 2 e tutte le novità da non perdere dell'evento del 2 giugno 2026.

until dawn state of play 2026State of Play 2026, annunciato Until Dawn 2: cosa sappiamo per ora?Lo State of Play di ieri ha annunciato l’horror che molti fan attendevano con ... msn.com

until dawn state of play 2026Until Dawn 2 è stato annunciato allo State of Play: dopo la montagna, tocca a un'isola tropicaleSony ha svelato il nuovo Until Dawn con un trailer allo State of Play di giugno 2026. In questo capitolo possiamo dire addio alle oscure montagne e dare il benvenuto a un'isola tropicale. multiplayer.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web