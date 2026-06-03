Durante l'ultimo evento State of Play 2026 è stato annunciato il sequel di Until Dawn. La conferenza ha presentato un trailer che mostra ambientazioni e personaggi, senza fornire dettagli sulla data di uscita o sul gameplay. Non sono state annunciate piattaforme o altre informazioni specifiche sullo sviluppo. L’annuncio ha suscitato entusiasmo tra i fan, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali su ulteriori dettagli.

Lo State of Play di ieri ha annunciato l’horror che molti fan attendevano con ansia: Until Dawn 2. Undici anni dopo il titolo che ha ridefinito i survival horror interattivi su PlayStation, Sony e Firesprite — lo studio di sviluppo — sono pronti a riportarci nell’incubo, con un lancio previsto per il 2027. Adesso possiamo dire addio alle tetre montagne innevate della Blackwood Pines a favore di una soleggiata isola tropicale che, ahimè, appare tutt’altro che rilassante. Se l’adattamento cinematografico di Until Dawn: Fino all’alba dello scorso aprile ha fatto riemergere in voi il desiderio di rimettere le mani sul controller, questo è l’annuncio perfetto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - State of Play 2026, annunciato Until Dawn 2: cosa sappiamo per ora?

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State of Play | June 2, 2026 [Japanese]

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