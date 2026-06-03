Nella serata di ieri, lunedì 2 giugno, a Eboli, un uomo straniero ha avuto un alterco per un parcheggio, poi ha investito con il suo furgone tre persone. L'uomo ha mostrato comportamenti violenti durante la lite, che si è conclusa con l'utilizzo del veicolo come arma. La situazione è rimasta sotto controllo solo dopo l'intervento delle forze dell'ordine.

Situazione fuori controllo nella serata di ieri, lunedì 2 giugno, a Eboli (Salerno), dove un cittadino straniero ha dato in escandescenze, arrivando addirittura a travolgere delle persone con il suo furgone. Del caso si stanno occupando adesso i carabinieri della stazione locale. Stando a quanto ricostruito, l'episodio si è verificato nel rione Pescara, zona 167. Il responsabile, un cittadino straniero di nazionalità bulgara che si trovava a bordo di un furgone, si sarebbe prima scontrato verbalmente con un automobilista. I due avrebbero avuto un acceso diverbio per un parcheggio, come riportato da alcuni testimoni. In poco tempo, la situazione è degenerata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Straniero litiga per un parcheggio e investe tre persone con il furgone: l'ira di Fratelli d'Italia

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