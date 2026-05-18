Cinque esponenti di Fratelli d' Italia pestati in un bar Borrelli | Aggrediti da 30 persone

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una serata di campagna elettorale a San Giorgio a Cremano, cinque esponenti di Fratelli d'Italia sono stati vittime di un'aggressione. Secondo quanto riferito, l'episodio si sarebbe verificato all’interno di un bar, dove sono state coinvolte circa 30 persone. La notizia è stata confermata da un portavoce del partito, che ha specificato che i membri sono stati colpiti e malmenati senza motivo apparente. La vicenda è ora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

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Cinque esponenti di Fratelli d'Italia sono stati aggrediti a San Giorgio a Cremano durante la campagna elettorale. Il pestaggio sarebbe  avvenuto all'interno di un bar, dove il gruppo di militanti è stato circondato e picchiato da una trentina di persone. L'episodio ha visto coinvolti diversi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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