Il collettivo gioca a freccette fuori dalla Statale | il bersaglio? La presidente Meloni L’ira di Fratelli d’Italia | intervenga la rettrice

Un gruppo di persone ha giocato a freccette davanti a un edificio pubblico, usando l’immagine della presidente del Consiglio come bersaglio. La scena ha suscitato reazioni di sdegno da parte di alcuni rappresentanti di un partito politico, che hanno chiesto l’intervento delle autorità universitarie. Nessuna denuncia è stata ancora formalizzata, ma l’episodio ha attirato l’attenzione dei media locali.

Milano, 24 aprile 2026 – La faccia della premier Giorgia Meloni usata come bersaglio in un gioco delle freccette. È quanto è successo ieri, giovedì 23 aprile, fuori dall'Università Statale di Milano durante una protesta del collettivo Cambiare Rotta per denunciare la "censura" del loro programma elettorale per le elezioni in ateneo. A diffondere l'immagine, con il bersaglio al centro del quale c'è il viso della premier con la scritta “ Bernini - Meloni dimissioni ”, è Fratelli d'Italia Milano. "Quanto accaduto ieri sera all'Università degli Studi di Milano è di una gravità inaudita e non può essere minimizzato o liquidato come goliardia studentesca – spiega Deborah Dell'Acqua, vice coordinatore di Fratelli d'Italia Milano città –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il collettivo gioca a freccette fuori dalla Statale: il bersaglio? La presidente Meloni. L’ira di Fratelli d’Italia: intervenga la rettrice Notizie correlate Università Statale: freccette contro Meloni, polemica e sdegno? Cosa sapere Il collettivo Cambiare Rotta usa l'immagine di Giorgia Meloni in un gioco di freccette all'Università Statale. L'idea di Fi per il prossimo sindaco a Milano: la rettrice della StataleIl totonomi lanciato dalla Moratti alla convention: "Qui c'è il nostro candidato".