A sei anni dalla tragedia del 3 giugno 2017, Torino ha ricordato le vittime con una cerimonia in piazza San Carlo. La commemorazione si è svolta con l’apposizione di una ghirlanda di fiori gialli e blu, alla presenza dei familiari delle persone coinvolte. La folla si è raccolta nel luogo dove la calca generò il panico durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

Con una ghirlanda di fiori gialli e blu in piazza San Carlo, Torino ricorda le vittime della tragedia del 3 giugno 2017, quando nella piazza si scatenò il panico durante la proiezione su maxischermo della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. Nella calca morirono due donne e oltre 1600 persone rimasero ferite. A scatenare il terrore, un gruppo di rapinatori che si fece largo tra la folla con spray urticante. “Penso a quello che ho vissuto io, alla chiamata, alla rincorsa a cercarli. Il 3 giugno per noi è questo”, racconta Viviana D’Ingeo, figlia di una delle vittime, Marisa Amato. La donna quel 3 giugno rimase tetraplegica e un anno e mezzo dopo morì a causa delle conseguenze dell’incidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Strage di Piazza San Carlo, la commemorazione a Torino coi parenti delle vittime

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