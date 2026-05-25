Strage di Ustica la battaglia dei parenti delle vittime | Il momento è cruciale le indagini non vanno archiviate
I parenti delle vittime della strage di Ustica chiedono che le indagini non vengano archiviate senza aver chiarito le responsabilità e ottenuto risposte sulla presenza di una portaerei francese nel Tirreno e sulle operazioni aeree militari di quel periodo. Ritengono che il momento sia decisivo per proseguire la ricerca della verità e ottenere risposte definitive su quanto accaduto. La richiesta si concentra sulla necessità di approfondimenti e di non chiudere definitivamente il caso.
"Siamo in un momento cruciale per la nostra battaglia per la verità e la giustizia. Non si può archiviare la strage di Ustica senza fare luce sui suoi autori materiali e senza ottenere risposte chiare dalla Francia sulla presenza della portaerei Foch nel Tirreno e sulle azioni militari di aerei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
STRAGE DI USTICA: la VERITÀ dopo 45 ANNI
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Questo è l’individuo, vds. lapsus Falcone e Borsellino uccisi da punkabbestia del Leocavallo … o la strage di Ustica causata dai fuochi d'artificio di un rave party della Cgil di Landini. La realtà ormai la conosciamo, negazione e mortificazione della scuola! x.com
Carlo Giovanardi: Che cosa c'entra la strage di Ustica con le vittime del terrorismo? facebook
Come cristo è possibile che sta cosa sia permessa reddit
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