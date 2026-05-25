Strage di Ustica la battaglia dei parenti delle vittime | Il momento è cruciale le indagini non vanno archiviate

Notizia in breve

I parenti delle vittime della strage di Ustica chiedono che le indagini non vengano archiviate senza aver chiarito le responsabilità e ottenuto risposte sulla presenza di una portaerei francese nel Tirreno e sulle operazioni aeree militari di quel periodo. Ritengono che il momento sia decisivo per proseguire la ricerca della verità e ottenere risposte definitive su quanto accaduto. La richiesta si concentra sulla necessità di approfondimenti e di non chiudere definitivamente il caso.