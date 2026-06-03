Strage di lupi nel Parco d’Abruzzo | trovati fitofarmaci nelle esche La Procura indaga su agricoltori esclusi dai fondi europei 

Nel Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise sono stati trovati nel mese di aprile i cadaveri di almeno 23 lupi e altri animali, tutti avvelenati. Sono state rinvenute esche contenenti fitofarmaci. La Procura ha aperto un’indagine su agricoltori esclusi dai fondi europei, sospettati di aver utilizzato le esche avvelenate. Nessuna persona è al momento stata fermata. Gli esami tossicologici sono in corso per accertare le sostanze utilizzate.

Nel Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise sono stati trovati nel mese di aprile i cadaveri di almeno 23 lupi e altri animali: tutti avvelenati. Le indagini vicino ad una svolta grazie all'analisi delle sostanze utilizzate per ucciderli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Non si ferma la strage di lupi nel Parco dAbruzzo

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Modena, Salim El Koudri ha cercato sul web come fare una strage con l’auto... Non una ricerca casuale. Non una curiosità da social. Ricerche precise, scaricamenti di contenuti, studio delle modalità operative. La stessa tecnica usata dai lupi solitari add x.com

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Un leopardo che ci osserva da un albero nel Serengeti reddit

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