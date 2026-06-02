Stesso veleno per i 23 lupi uccisi in Abruzzo | si indaga su fitofarmaci e fondi europei
Sono in corso indagini sui 23 lupi trovati morti nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, tra Alfedena, Villetta Barrea, Pescasseroli e la Marsica. Le autorità stanno verificando se siano stati avvelenati con fitofarmaci o altri veleni. L'inchiesta include anche l'analisi di eventuali fondi europei destinati alla tutela dell'area e alla gestione della fauna selvatica. Nessuna persona è stata ancora identificata come sospettata.
Entra nel vivo l'inchiesta sui lupi avvelenati nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise tra Alfedena, Villetta Barrea, Pescasseroli e ai confini dell'area protetta in Marsica, in provincia dell'Aquila. L'indagine è portata avanti dalla Procura della Repubblica di Sulmona. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Strage di lupi in Abruzzo: chi è il colpevole
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La mucca beve l’acqua e la trasforma in latte. Il serpente beve l’acqua e la trasforma in veleno. Ciò che ricevi non fa la differenza. La differenza la fa quello che porti dentro. Due persone possono ricevere la stessa identica occasione, lo stesso aiuto, lo st facebook
A quelli che vogliono CONFRONTARE i loro genitori. Non Quando un SERPENTE ti morde - non gli chiedi spiegazioni. Trovi un modo per rimuovere il veleno dal tuo corpo. reddit
Ti vogliono debole e malato quindi sparano cazzate sui cibi che ti terrebbero forte e sano (carne, uova, etc.). Allo stesso tempo ti fanno credere che il veleno sia cibo salutare. ? x.com