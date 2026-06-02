Stesso veleno per i 23 lupi uccisi in Abruzzo | si indaga su fitofarmaci e fondi europei

Notizia in breve

Sono in corso indagini sui 23 lupi trovati morti nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, tra Alfedena, Villetta Barrea, Pescasseroli e la Marsica. Le autorità stanno verificando se siano stati avvelenati con fitofarmaci o altri veleni. L'inchiesta include anche l'analisi di eventuali fondi europei destinati alla tutela dell'area e alla gestione della fauna selvatica. Nessuna persona è stata ancora identificata come sospettata.