Stesso veleno per i 23 lupi uccisi in Abruzzo | si indaga su fitofarmaci e fondi europei

Da ilpescara.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono in corso indagini sui 23 lupi trovati morti nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, tra Alfedena, Villetta Barrea, Pescasseroli e la Marsica. Le autorità stanno verificando se siano stati avvelenati con fitofarmaci o altri veleni. L'inchiesta include anche l'analisi di eventuali fondi europei destinati alla tutela dell'area e alla gestione della fauna selvatica. Nessuna persona è stata ancora identificata come sospettata.

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Entra nel vivo l'inchiesta sui lupi avvelenati nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise tra Alfedena, Villetta Barrea, Pescasseroli e ai confini dell'area protetta in Marsica, in provincia dell'Aquila. L'indagine è portata avanti dalla Procura della Repubblica di Sulmona. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Strage di lupi in Abruzzo: chi è il colpevole

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