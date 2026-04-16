Dieci lupi morti nel Parco d'Abruzzo il direttore Sammarone | Con esche avvelenate è strage di specie protette

Nel Parco d'Abruzzo sono stati trovati morti dieci lupi nel corso delle ultime settimane, in prossimità delle aree di Alfedena e Pescasseroli. Il direttore del parco ha dichiarato che le carcasse mostrano segni compatibili con l’uso di esche avvelenate. La Procura di Sulmona ha aperto un'inchiesta per approfondire le cause di queste morti e verificare eventuali responsabilità.

Dieci lupi morti ad Alfedena e Pescasseroli, in Abruzzo, uccisi probabilmente da esche avvelenate. La Procura di Sulmona apre un'inchiesta. A Fanpage.it il direttore del Parco d'Abruzzo, Luciano Sammarone, spiega: "Il veleno non è selettivo. Un caso che non siamo morti gli orsi".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Massacro silenzioso in Abruzzo: 5 lupi uccisi con esche avvelenateCinque esemplari di lupo sono stati rinvenuti morti nella zona di San Francesco, ad Alfedena, mercoledì 15 aprile 2026. Dieci lupi trovati senza vita nel Parco nazionale d'Abruzzo: potrebbero essere stati avvelenatiCinque lupi sono stati trovati senza vita, nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, ad Alfedena (L'Aquila), nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cresce il numero di orsi in Trentino con meno danni. Stabili i lupi, con maggiori problematicità; Grandi carnivori, si stimano 118 orsi e F89 si è sfilata il radiocollare. Ci sono 22 branchi di lupi. Ecco i primi dati del Report 2025; In Trentino ci sono 118 orsi e 22 branchi di lupi: i danni complessivi causati superano i 200mila euro; Cinque lupi morti nel Parco d’Abruzzo, indagini in corso. Dieci lupi avvelenati nel Parco d’Abruzzo: strage senza precedenti, WWF accusa deriva criminaleAnimali trovati morti tra Pescasseroli e Alfedena: Uno dei più gravi crimini di natura degli ultimi 10 anni. Indagini in corso, rischio bracconaggio in aumento ... giornalelavoce.it 10 lupi uccisi (forse col veleno) nel Parco d’Abruzzo: è uno dei peggiori crimini contro la natura degli ultimi anniNel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, uno dei luoghi simbolo della biodiversità italiana dieci lupi morti in pochi giorni. greenme.it Dieci lupi trovati morti nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise in pochi giorni. Cinque ad Alfedena e cinque a Pescasseroli. Le prime ipotesi parlano di avvelenamento. Questo metodo è pericoloso e colpisce non solo i lupi, ma anche altri animali e può facebook 10 lupi uccisi (forse col veleno) nel Parco d’Abruzzo: “è uno dei peggiori crimini contro la natura degli ultimi anni” x.com