La strage dei braccianti di Amendolara Procura | gravità inaudita
Le indagini sulla strage dei braccianti di Amendolara sono ancora in corso. Il Procuratore della Repubblica di Castrovillari ha definito l’episodio come di gravità inaudita.
In Italia proseguono le indagini sulla strage dei braccianti di Amendolara. Per il Procuratore della Repubblica di Castrovillari si tratta di un episodio di gravità inaudita. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
La strage dei braccianti di Amendolara. Procura: gravità inaudita
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