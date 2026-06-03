La strage dei braccianti di Amendolara Procura | gravità inaudita

Da tv2000.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le indagini sulla strage dei braccianti di Amendolara sono ancora in corso. Il Procuratore della Repubblica di Castrovillari ha definito l’episodio come di gravità inaudita.

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In Italia proseguono le indagini sulla strage dei braccianti di Amendolara. Per il Procuratore della Repubblica di Castrovillari si tratta di un episodio di gravità inaudita. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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La strage dei braccianti di Amendolara. Procura: gravità inaudita

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