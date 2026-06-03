Lunedì ad Amendolara, nella Sibaritide, un incendio ha bruciato vivi alcuni migranti, provocando una strage. Il procuratore ha definito l’episodio di gravità inaudita e ha parlato di barbarie inspiegabile. Tra le ipotesi investigative c’è il caporalato, anche se non è l’unica pista aperta. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini sul caso.

L’omicidio dei migranti arsi vivi lunedì ad Amendolara, nella Sibaritide, è stato “ frutto di una barbarie inspiegabile ”. Lo ha detto il questore di Cosenza Antonio Borrelli nel corso della conferenza stampa sull’inchiesta coordinata dalla Procura di Castrovillari che ha emesso nei confronti di due pakistani un decreto di fermo che, adesso, dovrà essere convalidato dal gip. “In 34 anni di servizio, molti dei quali passati in prima linea da operativo, – ha aggiunto il questore Borrelli – un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato. Soprattutto nella misura in cui hanno bruciato vive delle persone. L’evento è stato di una crudeltà inenarrabile, un fatto di assolutamente disumano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage di braccianti ad Amendolara, il procuratore D’Alessio: “Episodio di gravità inaudita. Il caporalato è una delle piste, ma non l’unica”

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