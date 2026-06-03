Quattro braccianti sono stati uccisi in Calabria in un episodio che ha suscitato grande scalpore. La premier ha definito l’evento un “orribile omicidio” e ha affermato che l’Italia non arretra di fronte alla barbarie. L’incidente ha portato a indagini da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di chiarire le responsabilità. La notizia ha suscitato reazioni di condanna e richieste di intervento immediato.

Roma, 3 giugno 2026 - "L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi”, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. “La notizia dei primi fermi, resi possibili anche grazie agli elementi prontamente raccolti dagli investigatori attraverso il sistema di videosorveglianza dell'area in cui si sono svolti i fatti,- ha aggiunto Meloni - rappresenta un passo importante verso l'accertamento della verità e delle responsabilità”. "L’Italia non arretra davanti alle barbarie”. L’orribile omicidio dei braccianti pachistani, arsi vivi nell'auto in Calabria, non resterà impunito, ha spiegato la premier che ha subito pensato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Strage di braccianti, Meloni: “Orribile omicidio, l’Italia non arretra davanti alla barbarie”

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Temi più discussi: Strage dei braccianti, il monito della Cei: Basta con il silenzio sporco delle convenienze; Il paradosso dei Cpr. La destra li vuole, ma non a casa sua (di A. Raimo); Cosenza, sopravvissuto a strage migranti: Ho visto l'orrore, sono vivo per miracolo, è mafia del; Fare piena luce sui fatti di Amendolara, nessuno spazio alla criminalità.

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Mi chiedevo: Salvini ha detto qualcosa su questa faccenda? reddit