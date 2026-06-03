Quattro braccianti sono stati uccisi in Calabria, bruciati vivi in un episodio di violenza. La notizia ha suscitato grande scalpore e reazioni da parte delle autorità, con dichiarazioni che condannano l’accaduto. L’episodio ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, che si è immediatamente espressa attraverso commenti e richieste di giustizia. Nessun dettaglio è stato fornito sui responsabili o sulle motivazioni dell’attacco.

La morte dei quattro braccianti bruciati vivi in Calabria ha molto colpito l'opinione pubblica. Comprese le istituzioni. "L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi - scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni -. La notizia dei primi fermi, resi possibili anche grazie agli elementi prontamente raccolti dagli investigatori attraverso il sistema di videosorveglianza dell'area in cui si sono svolti i fatti, rappresenta un passo importante verso l'accertamento della verità e delle responsabilità. Il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari. L'Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie: è fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare tutti i responsabili alla giustizia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Braccianti bruciati vivi, Meloni: "Orribile, l'Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie"

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