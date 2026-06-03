Quattro giovani tra i 19 e i 29 anni sono morti nell’incidente avvenuto ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Le vittime sono state identificate e hanno un nome e un volto. La tragedia si è verificata durante un’attività lavorativa nel settore agricolo. Nessun dettaglio è stato fornito sui loro background o sulle circostanze esatte dell’incidente. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

AGI - Quattro ragazzi di età compresa tra i 19 e i 29 anni. Hanno un volto e un nome le quattro vittime della strage dei braccianti di Amendolara, in provincia di Cosenza. Si tratta di un pachistano e tre cittadini afghani. A perdere la vita sono il pachistano Waseem Khan, di 29 anni, e gli afghani pashtun Amin Fazal Khogjani (28), Ullah Ismat Qiemi (19) e Safi Iayjad (27). Nel minivan erano in sette e solo uno è riuscito a salvarsi: Mohammad Taj Alamyar, afghano di 35 anni, unico sopravvissuto alla strage. L'uomo è riuscito a scappare rompendo con la testa il finestrino. Da quanto è emerso, i quattro braccianti erano arrivati in Calabria dopo essere passati dalla Sardegna. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Strage di braccianti ad Amendolara, chi sono le vittime

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