Strage braccianti | due sospettati fermati ad Amendolara

Notizia in breve

Due uomini sono stati fermati dagli inquirenti ad Amendolara in relazione alla strage di braccianti. I sospettati sono cittadini dello stesso paese e sono stati portati in custodia per le indagini. Le autorità stanno analizzando come si sia sviluppato lo sfruttamento e la violenza, che sono alla base del fatto. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle accuse specifiche o sui ruoli dei fermati.