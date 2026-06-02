La strage di Amendolara | Bruciati vivi perché si sono ribellati ai caporali | vite a perdere storia dei fantasmi che raccolgono le fragole

Quattro braccianti pakistani sono morti bruciati vivi durante un episodio avvenuto in un’area agricola, secondo quanto riferito. La tragedia si è verificata dopo che i lavoratori si sono ribellati ai caporali. Un altro bracciante, questa volta afgano, ha commentato l’accaduto, sottolineando che si trattava di un episodio di mafia, lasciando intendere che la violenza sia legata a organizzazioni criminali che gestiscono il settore.

“ Mafia, capito? Mafia”. Nella tragedia immane che si è consumata ieri ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti agricoli pakistani sono stati bruciati vivi, la lezione morale la dà a tutti un altro bracciante, questa volta afgano. Taj Mohammad Alamyar era a bordo del minivan assieme alle vittime ed è l’unico scampato alla furia dei due “ caporali ” che, stando al suo racconto ai microfoni della Rai, gli hanno lanciato benzina addosso per poi tentare con un accendino di trasformarlo in una torcia umana. In parte ci sono riusciti, ma nonostante le ustioni al braccio e in altre zone del corpo, Taj ha rotto il finestrino e si è messo in salvo mentre gli assassini si allontanavano dalla scena del delitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La strage dei braccianti pakistani: fermate due persone

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Concordo. In Italia c’è un grosso problema. Mario Adinolfi La strage di Amendolara è una strage islamica, il fuoco è stato appiccato da due pakistani che con assoluto disprezzo della vita hanno arso vivi quattro migranti da loro sfruttati: tre afghani e un paki x.com

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