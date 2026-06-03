Una strage si è verificata ad Amendolara, vicino a Cosenza, dove quattro braccianti sono morti carbonizzati all’interno di un minivan. La polizia ha identificato un'organizzazione mafiosa pakistana che opera in Italia, collegata con la 'ndrangheta e la camorra attraverso un sistema di subappalto. Un sopravvissuto ha riferito che si tratta di una vasta rete criminale. Le indagini sono in corso per chiarire i responsabili e le modalità dell’attacco.

“C’è una grande mafia del Pakistan”, dice uno dei sopravvissuti alla strage di Amendolara, non lontano da Cosenza, dove quattro braccianti sono morti carbonizzati dopo essere stati intrappolati all’interno di un minivan. Una tragedia che ha scosso l’intero Paese, anche a seguito delle indagini-lampo da parte della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati della Procura di Castrovillari che hanno sottoposto a fermo i due presunti responsabili. Strage di Amendolara, cos’è e come opera la spietata criminalità pakistana nel nostro Paese: il sistema in subappalto da ‘ndrangheta e camorra (ANSA FOTO) – Notizie.com Si tratta di due cittadini del Pakistan, accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, della stessa nazionalità del superstite e di una delle vittime, mentre altri tre braccianti erano originari dell’Afghanistan. 🔗 Leggi su Notizie.com

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© Notizie.com - Strage di Amendolara, cos’è e come opera la spietata mafia pakistana in Italia: il sistema in subappalto da ‘ndrangheta e camorra

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