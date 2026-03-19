Mafia ' ndrangheta e camorra | i pentiti raccontano incontri e affari in Lombardia con Matteo Messina Denaro

Pentiti riferiscono di incontri e affari tra mafia, 'ndrangheta e camorra in Lombardia, coinvolgendo Matteo Messina Denaro. L’arresto e la morte del boss di Cosa Nostra sono avvenuti tre anni fa, dopo 30 anni di latitanza. Secondo le testimonianze, Denaro avrebbe partecipato a incontri nello studio di un avvocato a Milano durante il suo periodo di clandestinità.

I legami col capo di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, arrestato e morto tre anni fa dopo 30 anni di latitanza, nel corso dei quali avrebbe preso parte pure a «incontri» nello studio di un avvocato a Milano. La conferma dell’esistenza dal 2019 di una «unione» tra le tre mafie, quella siciliana, la 'ndrangheta e la camorra, per fare «affari» in Lombardia. E le risposte sui rapporti della «organizzazione» a tre teste con politici, ma riportate in pagine coperte da omissis. Sono i contenuti dei verbali dei nuovi pentiti del maxi procedimento «Hydra» della Dda di Milano e dei carabinieri del Nucleo investigativo, che da qualche anno ha portato a galla il "sistema mafioso lombardo", come alleanza di esponenti delle tre mafie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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