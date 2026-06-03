Il presidente della Commissione Lavoro della Camera ha dichiarato che lo Stato sarà inflessibile nel contrasto a caporalato e criminalità, riferendosi alla strage dei braccianti di Amendolara, in cui quattro persone sono morte carbonizzate in un minivan.

Su quella che verrà ricordata come la “strage dei braccianti di Amendolara” nella quale quattro persone sono morte carbonizzate dentro un minivan, il Secolo d’Italia ha parlato con il presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, Walter Rizzetto. Onorevole Rizzetto, cosa ha pensato quando ha appreso la notizia della morte di quattro braccianti a Cosenza e nel vedere quelle immagini drammatiche? La prima reazione è stata di sgomento e profonda indignazione. Quattro vite tolte in modo così atroce rappresentano una ferita che colpisce nel profondo e interroga tutti noi, come cittadini e come rappresentanti delle istituzioni. Il mio pensiero va anzitutto alle vittime e alle loro famiglie, che meritano verità, giustizia e la vicinanza concreta dello Stato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Strage dei braccianti: “Lo Stato sarà inflessibile, caporalato e criminalità vanno colpiti insieme”. Parla Rizzetto

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