Quattro migranti sono stati bruciati vivi ad Amendolara. Una sindacalista ha commentato che si tratta di un'“esecuzione atroce” e ha denunciato la presenza di “un esercito di schiavi”. Ha inoltre affermato che le mafie etniche traggono profitto da attività illecite legate allo sfruttamento. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora comunicare dettagli sulle eventuali responsabilità.

Roma, 3 giugno 2026 – Ad Amendolara quattro migranti sono stati bruciati vivi. Come valuta quello che è successo? “Non ci sono parole, è un’esecuzione atroce. È una cosa veramente senza precedenti e, quindi, fa spavento”. A parlare è Hardeep Kaur, 39 anni, segretaria generale della Flai Cgil di Frosinone e Latina, italiana di seconda generazione, nata in Italia da genitori indiani. Una combattiva ‘sindacalista di strada’ che da tempo si batte contro lo sfruttamento nelle campagne rappresentando i lavoratori, molti provenienti dal sud asiatico. Fra i casi che seguì in prima persona ci fu quello di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che subì l’amputazione del braccio per un incidente da un macchinario a Latina e fu abbandonato agonizzante sul ciglio della strada dai datori di lavoro, morendo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Strage dei braccianti, la sindacalista di strada: “C’è un esercito di schiavi. E le mafie etniche lucrano”

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