Strage Braccianti Cgil Calabria | Dietro c’è sistema con a capo ndrangheta

Nella regione Calabria, si registra una presenza significativa di caporali che gestiscono i lavoratori agricoli. La Cgil Calabria ha dichiarato che dietro la strage di braccianti si nasconderebbe un sistema controllato dalla ndrangheta. La situazione riguarda soprattutto le zone dove l’attività agricola è più intensa e dove si concentrano le pratiche di sfruttamento del lavoro.

(Adnkronos) – "L'agricoltura in Calabria è piena di questi caporali. Peraltro qui abbiamo il fenomeno del 'caporale di emigrazione', perché li prendono i braccianti qui in Calabria e li portano a lavorare d'estate nei campi del Metapontino, addirittura in Puglia, per poi utilizzarli di nuovo in Calabria nel momento in cui è la stagione degli. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Braccianti uccisi ad Amendolara, i sindacati: “È tratta di schiavi, dietro c’è la ‘ndrangheta”Quattro braccianti sono stati uccisi ad Amendolara, bruciati vivi in un minivan dopo aver chiesto di essere pagati.

Lavoro, un’altra strage: due operai morti in Calabria, tre braccianti in VenetoDue lavoratori sono deceduti in incidenti sul lavoro avvenuti in Calabria e in Veneto.

Temi più discussi: Quattro braccianti uccisi nel Cosentino, l’ombra dello sfruttamento; Quattro braccianti arsi vivi in Calabria; L’asse di ferro nei campi tra ’ndrangheta e caporali:Chi si ribella qui muore; Amendolara, 4 braccianti bruciati vivi: È la mafia dei caporali.

Strage Braccianti, Cgil Calabria: Dietro c'è sistema con a capo ndranghetaL'intervista al segretario generale del sindacato, Gianfranco Trotta: 'Grave neanche una parola da parti datoriali, lavoro è come prigione' ... adnkronos.com

Strage braccianti ad Amendolara, procuratore: Episodio di gravità inauditaLeggi su Sky TG24 l'articolo Braccianti bruciati ad Amendolara, continuano indagini dopo 2 fermi. Identificate vittime ... tg24.sky.it