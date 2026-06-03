Quattro braccianti sono stati uccisi ad Amendolara, bruciati vivi in un minivan dopo aver chiesto di essere pagati. Secondo il segretario generale della Cgil Calabria, l'episodio sarebbe collegato a un sistema gestito dalla ‘ndrangheta e da organizzazioni malavitose locali. Le autorità stanno indagando sull'evento, ma finora non sono stati resi noti dettagli sulle dinamiche dell'incidente o sulle eventuali responsabilità.

“È un sistema che fa capo alla ‘ndrangheta, alle organizzazioni malavitose locali”. Con questo commento, Gianfranco Trotta, segretario generale della Cgil Calabria, ha parlato dei quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad Amendolara: avevano solo chiesto di essere pagati. “L’agricoltura in Calabria è piena di questi caporali – prosegue Trotta -. Peraltro qui abbiamo il fenomeno del ‘caporale di emigrazione’, perché prendono i braccianti qui in Calabria e li portano a lavorare d’estate nei campi del Metapontino, addirittura in Puglia, per poi utilizzarli di nuovo in Calabria nel momento in cui è la stagione degli agrumi”. Le vittime sono Ullah Ismat Qiemi, di 19 anni, Amin Fazal Khogjani, 28 anni, Safi Iayjad, 27 anni, e Waseem Khan, il più grande, di 29 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Braccianti uccisi ad Amendolara, i sindacati: “È tratta di schiavi, dietro c’è la ‘ndrangheta”

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Erano transitati dalla Sardegna, prima di arrivare in Calabria, i quattro braccianti uccisi bruciati vivi ad Amendolara lunedì scorso. Le vittime sono un pachistano Waseem Khan, di 29 anni, e gli afghani pashtun Amin Fazal Khogjani (28), Ullah Ismat Qiemi (19) x.com

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