Due lavoratori sono deceduti in incidenti sul lavoro avvenuti in Calabria e in Veneto. In Calabria, un ragazzo di 23 anni ha perso la vita mentre svolgeva il suo turno, mentre in Veneto tre braccianti sono stati coinvolti in un evento fatale. Questi episodi portano a cinque le vittime in poche ore, evidenziando ancora una volta la presenza di rischi elevati in alcuni settori lavorativi.

Il decreto Primo maggio in alto mare I tecnici della camera chiedono chiarimenti al governo. Fuoco amico: Cisl e Lega preparano emendamenti alla legge sulla retroattività Il decreto Primo maggio in alto mare I tecnici della camera chiedono chiarimenti al governo. Fuoco amico: Cisl e Lega preparano emendamenti alla legge sulla retroattività Ieri in Calabria è morto lavorando un ragazzo di 23 anni. La sua storia è emblematica: di origine senegalese, era stato impiegato a nero nella costruzione di uno stabilimento balneare sul lungomare di Paola, località turistica in provincia di Cosenza. Secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l’allestimento delle docce.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Lavoro, un’altra strage: due operai morti in Calabria, tre braccianti in Veneto

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