Strada per l’Orrido di Botri I cittadini pressano il sindaco A quando la riapertura?
I residenti della zona chiedono chiarimenti sulla riapertura della strada per l’Orrido di Botri, chiusa da tempo. Non ci sono ancora indicazioni ufficiali sulla riapertura del tratto stradale, anche se la riserva naturalistica è accessibile ai visitatori. Il comitato dei cittadini si sta mobilitando per ottenere risposte e conoscere i tempi di riapertura. La strada rimane chiusa, mentre i residenti si chiedono quando sarà possibile tornare a percorrerla normalmente.
È aperta al pubblico la riserva naturalistica di Botri, ma il comitato dei residenti di Montefegatesi torna a chiedere all’amministrazione comunale di Bagni di Lucca tempi precisi per la riapertura della strada, interrotta da una frana dai primi di gennaio, che collega il paese a Ponte a Gaio, porta di ingresso dell’Orrido. Lo fanno con una pec, inviata al sindaco Paolo Michelini e alla giunta comunale, nella quale esortano gli amministratori a fissare un termine preciso per l’avvio dei lavori di sistemazione del movimento franoso e, appunto, una data certa per riaprire la strada. "Ci troviamo purtroppo costretti a sottolineare – si legge nella lettera – i notevoli ritardi accumulati rispetto alle tempistiche che ci erano state precedentemente comunicate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Temi più discussi: Strada per l’Orrido di Botri. I cittadini pressano il sindaco A quando la riapertura?; Riapre la riserva naturale dell’Orrido di Botri: via alle visite; Dal 1° giugno riapre la Riserva Naturale dell’Orrido di Botri; Orrido di Botri, la stagione delle escursioni nella riserva riparte.
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