Strada per l’Orrido di Botri I cittadini pressano il sindaco A quando la riapertura?

Notizia in breve

I residenti della zona chiedono chiarimenti sulla riapertura della strada per l’Orrido di Botri, chiusa da tempo. Non ci sono ancora indicazioni ufficiali sulla riapertura del tratto stradale, anche se la riserva naturalistica è accessibile ai visitatori. Il comitato dei cittadini si sta mobilitando per ottenere risposte e conoscere i tempi di riapertura. La strada rimane chiusa, mentre i residenti si chiedono quando sarà possibile tornare a percorrerla normalmente.