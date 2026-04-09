Un’estate immersi nella natura Ingressi e regole per l’Orrido di Botri

Durante l’estate, i visitatori possono esplorare l’Orrido di Botri seguendo le indicazioni fornite dalle guide ambientali dell’Associazione CanyoNatura Toscana, sezione di Bagni di Lucca. Le guide, accompagnate dal presidente dell’associazione, hanno illustrato le modalità di accesso alla riserva, precisando gli orari di apertura e le regole da rispettare per garantire la sicurezza e la tutela del sito.

Orrido di Botri: Paolo Bencivenni e Ambra Dini, guide ambientali dell’Associazione CanyoNatura Toscana, sezione di Bagni di Lucca presieduta da Giziano Bonaventuri, spiegano le modalità di accesso alla riserva, gli orari di apertura e le regole di ingresso. È necessaria, infatti, un’attrezzatura idonea per le escursioni, con scarponi o scarpe trekking e indumenti adeguati, mentre il caschetto protettivo è noleggiabile in loco ed è consigliabile sempre consultare le previsioni meteo prima di avventurarsi all’interno dell’Orrido. Il canyon sarà visitabile tutti i giorni dal 15 giugno, fino al mese di settembre, con orario 9-18 (ultimo accesso alle 15). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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