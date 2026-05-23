DePortibus il Faro di Marina di Ravenna conquista cittadini e studenti | si punta ad una nuova riapertura
Durante i tre giorni di apertura, molte persone hanno visitato il Faro di Marina di Ravenna nell'ambito dell'evento DePortibus. La visita ha coinvolto cittadini e studenti che hanno avuto l'opportunità di esplorare l'edificio. La struttura, chiusa al pubblico in modo regolare, è stata temporaneamente accessibile in questa occasione. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante le visite. La speranza è di poter riaprire il Faro in modo stabile in futuro.
In tanti hanno approfittato della tre giorni di apertura per visitare il Faro di Marina di Ravenna in occasione di DePortibus. La possibilità, che si è conclusa con la giornata di sabato, di visitare la storica struttura, ha attirato non solo cittadini, ma anche diversi studenti.“Siamo davvero. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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