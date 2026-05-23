DePortibus il Faro di Marina di Ravenna conquista cittadini e studenti | si punta ad una nuova riapertura

Notizia in breve

Durante i tre giorni di apertura, molte persone hanno visitato il Faro di Marina di Ravenna nell'ambito dell'evento DePortibus. La visita ha coinvolto cittadini e studenti che hanno avuto l'opportunità di esplorare l'edificio. La struttura, chiusa al pubblico in modo regolare, è stata temporaneamente accessibile in questa occasione. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante le visite. La speranza è di poter riaprire il Faro in modo stabile in futuro.