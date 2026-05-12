Fine vita c’è la data | il 3 giugno il ddl in Senato La mossa di Forza Italia che scuote la maggioranza

Il ddl sul fine vita, in particolare riguardo al suicidio assistito, è stato programmato per il 3 giugno in Senato. La decisione di fissare la data ha messo fine a un periodo di attesa e attese in Parlamento. La proposta di legge, che riguarda le disposizioni in materia, è ora pronta per essere discussa in aula. La mossa è stata annunciata da un rappresentante di Forza Italia, contribuendo a riattivare l’iter legislativo.

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Si sblocca lo stallo sul fine vita: il ddl sul suicidio assistito approderà il 3 giugno in aula al Senato e, se nel frattempo nelle commissioni Giustizia e Affari sociali non si troverà una intesa su un testo condiviso dai gruppi di tutti gli schieramenti politici, in Aula ci andrà la proposta del senatore dem, Alfredo Bazoli, firmata da tutte le opposizioni. La decisione, emersa dalla capigruppo di oggi a Palazzo Madama – con la mediazione del presidente La Russa in grado di mettere tutti d’accordo sulla data del 3 giugno – ha riaperto il dibattito sul tema, ‘costringendo’ ora la maggioranza a prendere l’iniziativa per evitare di essere scavalcata a sinistra, come dice a mezza bocca un big del centrodestra.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fine vita, c’è la data: il 3 giugno il ddl in Senato. La mossa di Forza Italia che scuote la maggioranza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fine vita: la svolta di Forza Italia che sblocca il SenatoIl dibattito sul fine vita, rimasto congelato per lunghi mesi tra i corridoi del Senato, riceve una scossa inaspettata grazie a una nuova linea... Fine vita, Craxi apre all’opposizione e scuote il dossier bloccato al Senato. In Forza Italia il primo segnale del nuovo corso sui dirittiUna prima apertura, prudente, sul fine vita, dossier congelato da mesi al Senato. Argomenti più discussi: Enrico Costa: Sul fine vita Forza Italia è pronta ma il Pd accetti il confronto; Fine vita, Costa (Fi): Serve una legge, no al caos normativo. Boccia (Pd): Votino con noi per mandare il testo in Aula; Supercazzola azzurra. Forza Italia a parole spinge sul fine vita, nei fatti blocca tutto (di F. Olivo); Forza Italia ci prova, ma la legge sul Fine vita non si farà. La destra accelera sulle legge elettorale. Se è vero che c’è un’apertura sul tema del fine vita, come annunciato anche da Forza Italia, è un fatto positivo. Ma attenzione: purché non si tratti di un testo addirittura peggiorativo rispetto ai principi già stabiliti dalla Corte Costituzionale, come nel caso del test x.com Fine vita il 3 giugno in Aula al Senato: senza accordo si voterà il testo Pd. Forza Italia lavora per superare il veto di FdIIl prossimo 3 giugno l’Aula del Senato inizierà a discutere la proposta di legge sul fine vita. Quale, però, non è ancora dato saperlo. È questo l’esito della conferenza dei capigruppo svolta martedì ... ilfattoquotidiano.it