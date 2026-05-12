Fine vita c’è la data | il 3 giugno il ddl in Senato La mossa di Forza Italia che scuote la maggioranza

Da secoloditalia.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ddl sul fine vita, in particolare riguardo al suicidio assistito, è stato programmato per il 3 giugno in Senato. La decisione di fissare la data ha messo fine a un periodo di attesa e attese in Parlamento. La proposta di legge, che riguarda le disposizioni in materia, è ora pronta per essere discussa in aula. La mossa è stata annunciata da un rappresentante di Forza Italia, contribuendo a riattivare l’iter legislativo.

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Si sblocca lo stallo sul fine vita: il ddl sul suicidio assistito approderà il 3 giugno in aula al Senato e, se nel frattempo nelle commissioni Giustizia e Affari sociali non si troverà una intesa su un testo condiviso dai gruppi di tutti gli schieramenti politici, in Aula ci andrà la proposta del senatore dem, Alfredo Bazoli, firmata da tutte le opposizioni. La decisione, emersa dalla capigruppo di oggi a Palazzo Madama – con la mediazione del presidente La Russa in grado di mettere tutti d’accordo sulla data del 3 giugno – ha riaperto il dibattito sul tema, ‘costringendo’ ora la maggioranza a prendere l’iniziativa per evitare di essere scavalcata a sinistra, come dice a mezza bocca un big del centrodestra.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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