Il Partito Popolare Europeo ha deciso di ridurre ulteriormente i vincoli previsti dal regolamento sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni, dopo aver già bloccato il divieto di vendita di veicoli termici a partire dal 2035. La revisione delle norme sembra puntare a un allentamento delle restrizioni precedentemente stabilite, suscitando reazioni contrastanti tra le varie forze politiche e le associazioni di settore. La decisione rappresenta un passo indietro rispetto agli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti in passato.

Più che una revisione del regolamento europeo sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni, la direzione intrapresa è quella di un dietrofront su tutta la linea. L’ultima novità è arrivata con la bozza di relazione alla revisione messa a punto dall’europarlamentare Massimiliano Salini (Forza Italia), vicepresidente del Partito Popolare Europeo e tra i primi a sollecitare un passo indietro sullo stop alle auto termiche nel 2035. “ Non è un dogma ” ha ribadito più volte. La proposta dell’europarlamentare, da sempre vicino ai big dell’acciaio, va anche oltre quella di Bruxelles. Se a dicembre scorso la Commissione Ue ha proposto di abbassare dal... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ue, il Ppe dà un altro colpo al regolamento sulle emissioni di CO2: ancora meno vincoli, dopo lo stop al divieto delle auto termiche dal 2035

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