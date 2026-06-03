La commissione Ambiente del Parlamento europeo ha annunciato che entro novembre avvierà una revisione della normativa sulle auto a benzina, con l’obiettivo di eliminare le vendite di veicoli a combustione interna a partire dal 2035. La proposta prevede un focus sui biocarburanti e sugli e-fuels come alternative ai carburanti tradizionali. La revisione si inserisce nel quadro delle iniziative per ridurre le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti. La proposta sarà discussa e votata nelle successive fasi legislative.

Un primo passo per uscire dal caos, ma anche la presa di coscienza di una domanda di vetture elettriche che nell'Unione europea, nonostante una crescita del 15,3% rispetto allo stesso mese del 2025, ad aprile non ha comunque superato il 19,7% del mercato. Serve a questo la proposta presentata alla Commissione Ambiente del Parlamento europeo e che ha come scopo quello di modificare in modo sostanziale la norma comunitaria che dal 2023 prevede il blocco alla vendita di veicoli con motore a combustione a partire dal 1° gennaio 2035. Nel dicembre scorso la stessa Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen non ha potuto fare a meno di ipotizzare il passaggio dal 100% di mobilità elettrica prevista a una percentuale del 90%, lasciando in linea di principio spazio alla commercializzazione di vetture con motore termico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Stop auto benzina dal 2035, al via la proposta di revisione: focus su biocarburanti ed e-fuels

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