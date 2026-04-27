Migranti nel 2026 sbarchi calati di un altro 40% e rimpatri arrivati al 35% | i numeri verità sulle politiche del governo

Da secoloditalia.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 si registra una diminuzione del 40% negli sbarchi di migranti rispetto all’anno precedente. Contestualmente, i rimpatri effettuati rappresentano il 35% degli arrivi dall’inizio dell’anno. Questi numeri sono stati comunicati ufficialmente e riflettono le politiche adottate dal governo in materia di immigrazione. I dati sono stati divulgati attraverso fonti ufficiali e forniscono un quadro aggiornato sulle tendenze migratorie in Italia.

Il 40% di sbarchi in meno rispetto allo scorso anno e un aumento dei  rimpatri, arrivati dall’inizio dell’anno al 35% degli arrivi. Numeri che certificano l’efficacia delle politiche di contrasto all’immigrazione clandestina messe in campo dal governo, che si inseriscono in un trend avviano con l’inizio del mandato e che, ha sottolineato la deputata e responsabile del Dipartimento immigrazione di FdI Sara Kelany, «continuano a smontare senza appello la propaganda della sinistra». Nel 2026 meno 40% di sbarchi e rimpatri al 35%. « Alla data di oggi, 27 aprile 2026, si registra un 40% in meno degli sbarchi rispetto allo stesso periodo del 2025: un crollo che si somma a quello già registrato nel 2025 rispetto al 2024.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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