Migranti nel 2026 sbarchi calati di un altro 40% e rimpatri arrivati al 35% | i numeri verità sulle politiche del governo

Nel 2026 si registra una diminuzione del 40% negli sbarchi di migranti rispetto all’anno precedente. Contestualmente, i rimpatri effettuati rappresentano il 35% degli arrivi dall’inizio dell’anno. Questi numeri sono stati comunicati ufficialmente e riflettono le politiche adottate dal governo in materia di immigrazione. I dati sono stati divulgati attraverso fonti ufficiali e forniscono un quadro aggiornato sulle tendenze migratorie in Italia.

Il 40% di sbarchi in meno rispetto allo scorso anno e un aumento dei rimpatri, arrivati dall’inizio dell’anno al 35% degli arrivi. Numeri che certificano l’efficacia delle politiche di contrasto all’immigrazione clandestina messe in campo dal governo, che si inseriscono in un trend avviano con l’inizio del mandato e che, ha sottolineato la deputata e responsabile del Dipartimento immigrazione di FdI Sara Kelany, «continuano a smontare senza appello la propaganda della sinistra». Nel 2026 meno 40% di sbarchi e rimpatri al 35%. « Alla data di oggi, 27 aprile 2026, si registra un 40% in meno degli sbarchi rispetto allo stesso periodo del 2025: un crollo che si somma a quello già registrato nel 2025 rispetto al 2024.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, nel 2026 sbarchi calati di un altro 40% e rimpatri arrivati al 35%: i numeri verità sulle politiche del governo Notizie correlate Migranti, Piantedosi snocciola i numeri di un successo malgrado i buonisti di sinistra: -40% di sbarchi, +26% di rimpatriMigranti, governo e Viminale – capitanato dal ministro Piantedosi – avanti tutta. Migranti, altro che chiacchiere: meno 56% di sbarchi rispetto al 2025. Il governo svuota i gommoni, salva vite, stronca i trafficantiMentre la sinistra si perde in chiacchiere ideologiche e veti sulla memoria, il governo Meloni risponde con la forza dei numeri e del pragmatismo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sicurezza, il governo delude il 52% degli italiani. Critici anche 4 elettori di Forza Italia su 10; Migranti, due naufragi al largo della Libia: almeno 27 morti; Almeno 29 migranti morti davanti alla Libia; Immigrazione, i numeri premiano il modello Meloni: nel 2026 sbarchi calati del 41%. 'Si alternavano al timone', migranti inchiodano tre presunti scafistiSi stringe il cerchio su tre uomini egiziani indagati come presunti scafisti dei 100 migranti soccorsi dalla Ocean Viking e sbarcati ad Ancona il 10 marzo scorso. Questa mattina sono stati sentiti in ... ansa.it Migranti, Sea-Watch: Disobbediamo, rotta verso TrapaniArrivare fino al porto di Marina di Carrara, con il mare in tempesta e i migranti stremati è tortura di Stato ... tg.la7.it Su 495 migranti transitati dal Cpr di Gjader, 345 non sono stati rimpatriati. In pratica, due su tre hanno lasciato la struttura senza tornare nel Paese d’origine. È questa la fotografia aggiornata ad aprile 2026 che riapre lo scontro sul “modello Albania”, proprio m - facebook.com facebook Spari sull’America Business rosso sui migranti: via dall’Albania 2 migranti su 3 La Fenice solleva la Venezi Sbadigli a San Siro: Milan-Juve 0:0 La prima pagina del Giornale è in edicola x.com