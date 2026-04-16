Oggi a Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra la premier italiana e il Primo ministro albanese. Tra i temi discussi ci sono stati la questione dei flussi migratori irregolari e le politiche di difesa. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione di queste problematiche e sulla collaborazione tra i due governi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle decisioni prese al termine del vertice.

Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Palazzo Chigi Edi Rama, Primo ministro d’Albania, e con lui ha affrontato il tema dei flussi irregolari. “A cinque mesi dal Vertice Intergovernativo di novembre, il colloquio di oggi a Palazzo Chigi con il Primo Ministro della Repubblica d’Albania, Edi Rama, ha permesso di fare il punto sul rafforzamento del partenariato tra le nostre Nazioni nei settori di interesse comune, con un focus particolare su connettività, difesa e collaborazione in materia di contrasto all’immigrazione irregolare ”, ha scritto la premier italiana sui social al termine dell’incontro. L’Italia ha tracciato la rotta dell’Europa nel contesto dei centri di rimpatrio in Paesi terzi per migliorare le procedure e accelerare il rientro dei soggetti che non hanno diritto alla permanenza in Europa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni incontra Rama a Palazzo Chigi: “Focus su Difesa e immigrazione irregolare”

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