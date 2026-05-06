Manca l'acqua a Latina e provincia giovedì 7 maggio le scuole chiudono prima

Giovedì 7 maggio 2026, si verifica una sospensione dell’erogazione idrica in diverse zone di Latina e in altri sei Comuni limitrofi a partire dalle 15. A causa di questa interruzione, le scuole del capoluogo chiudono in anticipo, fatta eccezione per alcune frazioni che continuano a ricevere l'acqua normalmente. La situazione riguarda un’area estesa e si protrarrà per tutta la giornata.

Manca l'acqua tra Latina e in altri sei Comuni dalle ore 15 di domani, giovedì 7 maggio 2026. Le scuole a Latina chiudono prima, tranne in alcune frazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate Manca l’acqua in sei comuni della provincia, a Latina le scuole chiudono primaL’interruzione idrica annunciata da Acqualatina dal pomeriggio di martedì 3 marzo con il ripristino previsto nella notte. Manca l’acqua in sei comuni della provincia pontina. A Latina le scuole chiudono primaChiudono prima le scuole a Latina giovedì 7 maggio a causa dell’interruzione idrica annunciata da Acqualatina per il pomeriggio della stessa giornata. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fino al 4 maggio manca l’acqua a Vasto Marina, San Salvo Marina e Montenero di Bisaccia Marina; Manca l'acqua il 5 e il 6 maggio in diversi comuni del Trapanese. Ecco quali; Manca il 37% dell'acqua: la Lombardia chiede di ritardare l'irrigazione dei campi; Chiusure idriche programmate: rubinetti a secco in 17 Comuni della provincia. Manca l’acqua a Latina e provincia giovedì 7 maggio, le scuole chiudono primaLe scuole di Latina chiudono prima domani, giovedì 7 maggio 2026 per la sospensione idrica in programma a partire dalle ore 15. A comunicarlo è il Comune, che dispone la chiusura chiusura anticipata d ... fanpage.it Manca l’acqua in sei comuni della provincia pontina. A Latina le scuole chiudono primaLa decisione dell’amministrazione che ha emesso l’apposita ordinanza. L’interruzione idrica nel pomeriggio di giovedì 7 maggio quando è prevista dunque la sospensione delle attività didattiche dalle 1 ... latinatoday.it Federazione Ginnastica d'Italia. Lynyrd Skynyrd · Sweet Home Alabama. Manca sempre meno alla Final Eight di Bergamo! E noi non vediamo l’ora di sentire nuovamente tutta questa energia dal vivo 8 squadre, un solo obiettivo: aggiudicarsi il titolo! - facebook.com facebook #Alisson- #Juve d’accordo ma… Cosa manca per l’accelerazione x.com