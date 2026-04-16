Stop al servizio idrico in provincia di Frosinone fino a venerdì 17 aprile | orari e dove manca l'acqua

Da giovedì mattina alle 10.30 fino alle prime ore di venerdì 17 aprile, cinque comuni della provincia di Frosinone sono rimasti senza acqua a causa di un guasto alla rete idrica. La mancanza di fornitura si è protratta per tutta la notte e fino alle prime ore del mattino successivo, interessando diverse zone della zona. La riparazione è in corso e l’erogazione dovrebbe riprendere nel primo mattino di venerdì.