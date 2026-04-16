Stop al servizio idrico in provincia di Frosinone fino a venerdì 17 aprile | orari e dove manca l'acqua
Da giovedì mattina alle 10.30 fino alle prime ore di venerdì 17 aprile, cinque comuni della provincia di Frosinone sono rimasti senza acqua a causa di un guasto alla rete idrica. La mancanza di fornitura si è protratta per tutta la notte e fino alle prime ore del mattino successivo, interessando diverse zone della zona. La riparazione è in corso e l’erogazione dovrebbe riprendere nel primo mattino di venerdì.
A causa di un guasto alla rete idrica, dalle 10.30 di giovedì 16 aprile fino alle 6 di venerdì 17 manca l'acqua in cinque comuni della provincia di Frosinone.🔗 Leggi su Fanpage.it
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