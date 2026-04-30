Il mondo delle carte di credito sta attraversando un periodo di forte cambiamento, con grandi aziende come Visa, Mastercard, American Express e Stripe coinvolte in una competizione per integrare la tecnologia blockchain. A Roma, il 30 aprile 2026, si parla di come questa battaglia possa influenzare i pagamenti quotidiani, ma ancora in pochi si sono accorti di questa evoluzione. La diffusione di nuovi strumenti digitali sta modificando le modalità di gestione delle transazioni finanziarie.

Roma, 30 aprile 2026. Il Trono di spade delle carte di credito è già arrivato alla seconda stagione e (quasi) nessuno se n’è accorto. Il mondo dei pagamenti globali non è più una questione di plastica nei portafogli, ma una spietata lotta per il controllo delle infrastrutture digitali. A oggi, le gerarchie del potere vedono Visa dominare con una quota del 52% del mercato globale, seguita da Mastercard al 21% e American Express stabile al 15%. Stripe, pur pesando per circa il 2% del volume totale (circa 1,9 trilioni di dollari), controlla quasi il 30% dell'intero processamento online e l'80% delle aziende tecnologiche del Nasdaq. Se la "prima stagione" ha visto i colossi guardare con sospetto alle criptovalute, la seconda, iniziata in sordina pochi mesi fa, segna l’inizio dell’integrazione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Trono di spade delle carte di credito fra Visa, Mastercard, Amex e Stripe. Lotta per la blockchain: cosa cambia per noi

Notizie correlate

Il caso delle carte VISA alle Olimpiadi: quali sono gli unici metodi di pagamento approvatiSecondo il regolamento ufficiale delle Olimpiadi, all'interno di molte strutture dedicate alle gare si può pagare solo con contanti o carta VISA.

Il Regno Unito cerca un’alternativa ai circuiti Usa Mastercard e Visa: giovedì l’incontro tra i colossi bancari UKL’iniziativa, di cui dà conto il Guardian, nasce dal timore che il Paese possa rimanere finanziariamente isolato, nel caso in cui l’amministrazione...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il Trono di Spade, nuovi retroscena sul finale a sette anni dall'addio alla serie; 15 anni di Trono di spade, che fanno gli attori oggi; Il Trono di Spade compie 15 anni: HBO festeggia con una clip inedita dell'ultima stagione (VIDEO); House of the Dragon | Su Sky e NOW dal 22 giugno la terza attesissima stagione.

Il Trono di spade delle carte di credito fra Visa, Mastercard, Amex e Stripe. Lotta per la blockchain: cosa cambia per noiMentre le Banche Centrali faticano con le valute digitali, Visa e Mastercard integrano le Stablecoin. La rete Tempo di Stripe e l'acquisizione di BVNK stanno riscrivendo le regole dei pagamenti global ... quotidiano.net

House of the Dragon 3, una frase potrebbe riscrivere ancora una volta la storia de Il Trono di SpadeUna frase pronunciata nel corso dell'ultimo teaser della terza stagione di House of the Dragon potrebbe avere risvolti decisivi ... bestmovie.it

La serie prequel de Il Trono di Spade torna con 8 nuovi episodi: il conflitto tra i Targaryen è pronto a esplodere - facebook.com facebook

Rybakina torna sul trono di Stoccarda La kazaka supera 7-6, 6-1 Muchova e conquista il titolo di Stoccarda, già vinto nel 2024 x.com