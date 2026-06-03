Stmicroelectronics prevede che l’intelligenza artificiale farà crescere i ricavi dei data center fino a quasi un miliardo di euro. L’azienda punta a raddoppiare i ricavi entro il 2027 e ha stretto un accordo con Amazon per sostenere questa strategia. La società si concentra sull’ampliamento delle vendite di componenti per l’IA e i data center, puntando a rafforzare la propria presenza nel settore.

Come farà l'azienda a raddoppiare i ricavi entro il 2027?. Quale ruolo gioca l'accordo con Amazon nella strategia di crescita?. Perché il titolo si sta avvicinando ai massimi del 2000?. Come influisce la gestione energetica sui margini lordi previsti?.? In Breve Ricavi data center previsti a 1 miliardo di dollari entro il 2026.. Obiettivo fatturato di 18 miliardi di dollari entro il 2028 con margini al 40%.. Titolo balza del 15,1% a 68,2 euro dopo crescita del 242,3% in sei mesi.. Contratto pluriennale con Amazon Web Services per diversi miliardi di dollari.. Stmicroelectronics punta ai miliardi con i chip per i data center. I ricavi di Stmicroelectronics legati ai data center potrebbero raggiungere un miliardo di dollari nel 2026, secondo le nuove previsioni della società che ha appena rivisto al rialzo le proprie stime. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stmicroelectronics: l’IA spinge i ricavi dei data center verso il miliardo

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lunedì ho scritto questa sbrodolata sulla piccola società in Francia #SOITEC o S.O.I.T.E.C. Ha avuto una scivolata da 175 a 145 euro, ma oggi è la migliore in europa, +21% e ha toccato 186 euro. Non ho avuto però il coraggio quando è scivolata ieri di entrare x.com

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