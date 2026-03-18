IA e fame energetica | il costo nascosto dei data center

L’espansione dell’intelligenza artificiale porta con sé un problema concreto: i data center consumano quantità significative di energia, contribuendo a un aumento dei costi energetici globali. Questi impianti sono fondamentali per il funzionamento delle nuove tecnologie, ma il loro consumo elevato rappresenta un aspetto spesso trascurato. La questione energetica legata alla crescita dell’IA sta diventando sempre più visibile.

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale si scontra con una barriera fisica insormontabile: la fame energetica dei data center. Mentre il mondo immagina scenari di superintelligenza, la realtà impone vincoli materiali legati a cavi, kilowatt e acqua. Il consumo globale potrebbe eguagliare quello del Giappone entro il 2030. I dati indicano che l’addestramento di un singolo modello ha generato 550 tonnellate di CO?, paragonabili a 600 voli transatlantici. Tuttavia, in Finlandia nascono soluzioni concrete dove il calore disperso dai server diventa risorsa per riscaldare le città, trasformando uno spreco in un servizio pubblico essenziale. Il peso invisibile dei chip. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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