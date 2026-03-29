Basket per la Dole Rimini un disco rosso che fa male | ko sul campo del fanalino di coda Roseto

La Dole Rimini è uscita sconfitta sul campo di Roseto, con il punteggio di 92-86, in una partita in cui la squadra ha avuto diverse assenze e non è riuscita a evitare la sconfitta. La formazione ha subito un risultato negativo contro il fanalino di coda del campionato, in una gara che si è svolta sul parquet di Roseto.

La squadra di coach Dell’Agnello va in trasferta in un clima di piena emergenza: senza americani, con Ogden fuori per il resto della stagione e con Leardini anche lui indisponibile. Alla fine arriva un ko Disco rosso per una Dole Rimini mutilata che cade sul parquet del fanalino di coda Liofilchem Roseto con il punteggio di 92-86. Il match era valido per il 33° turno della serie A2 Old Wild West. La squadra di coach Dell’Agnello va in trasferta in un clima di piena emergenza: senza americani, con Ogden fuori per il resto della stagione e con Leardini anche lui indisponibile. Nel primo tempo Roseto confeziona una produzione offensiva sontuosa arrivando anche a un massimo vantaggio di 18 lunghezze (41-23) poi Rimini è brava nella ripresa a reagire e a portarsi anche in vantaggio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Basket, per la Dole Rimini un disco rosso che fa male: ko sul campo del fanalino di coda Roseto Articoli correlati Basket, disco rosso per una Dole Rimini poco brillante in difesa: Avellino sbanca il FlaminioA nulla servono le prestazioni importanti di Denegri (25) e Marini (23); in doppia cifra anche Tomassini (12) e Camara (10) Seconda sconfitta... Basket, dopo tre ko consecutivi la Dole Rimini vuole invertire la rotta nella trasferta di Ruvo di PugliaIl team di coach Dell’Agnello, che vedrà l’esordio di Stefano Saccoccia, è atteso da una delle trasferte più lunghe della stagione La Dole Rimini... Altri aggiornamenti su Dole Rimini Temi più discussi: Basket, la Dole torna in campo dopo il successo in Coppa Italia: sfida alla Fortitudo nell'anticipo del sabato; Fortitudo, cuore infinito al PalaDozza: Dole Rimini domata dopo un overtime; Dole Basket Rimini - Alla scoperta della Flats Service Fortitudo Bologna; Flats Service Fortitudo Bologna-Dole Basket Rimini 78-76 dts. Liofilchem Roseto-Dole Basket Rimini: diretta testualeLa Dole Rimini vuole stoppare a due la mini striscia negativa arrivata dopo la vittoria della Coppa Italia, con le sconfitte subite per mano di Fortitudo Bologna e Verona. Dopo quattro big (consideran ... newsrimini.it La Dole Rimini mette gli occhi su Michal Sokolowski?Dopo il ko di Ogden, la dirigenza biancorossa della Dole Rimini si è messa immediatamente alla caccia di un nuovo rinforzo, scandagliando il mercato in lungo e in largo senza preclusioni. pianetabasket.com - , Le parole di coach Sergio Luise nel pre partita di Liofilchem Roseto-Dole Rimini, match valido per il 33esimo turno della serie A2 Old Wild West. Si gioca dom - facebook.com facebook Fortitudo, cuore infinito al PalaDozza: Dole Rimini domata dopo un overtime x.com