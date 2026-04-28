Birra artigianale e cucina bavarese | quattro giorni di festa sul lungolago di Stresa
Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio, i giardini sul lungolago di Stresa ospiteranno la Festa della birra artigianale, un evento che durerà quattro giorni. L'occasione vedrà la presenza di numerosi produttori di birra artigianale, accompagnati da stand di cucina bavarese. La manifestazione si svolgerà lungo il lago, coinvolgendo visitatori e appassionati in un ambiente all'aperto.
Quattro giorni dedicati alla birra artigianale sul Lago Maggiore. Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio i giardini del lungolago di Stresa diventeranno la cornice della Festa della birra artigianale.Il programma della manifestazioneL'appuntamento inizierà ogni giorno a partire dalle ore 12.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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