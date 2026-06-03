Stellantis maxi investimento in Francia | sul piatto oltre 1 miliardo e tre nuovi modelli in arrivo

Notizia in breve

Stellantis investirà oltre un miliardo di euro in un impianto in Francia. L'azienda ha annunciato anche tre nuovi modelli che saranno prodotti nello stabilimento. La notizia è stata confermata tramite una nota ufficiale del gruppo. I dettagli sull'uso dei fondi e i tempi di produzione non sono ancora stati resi noti. La decisione riguarda un importante progetto di sviluppo nel settore automobilistico.