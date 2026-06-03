Stellantis maxi investimento in Francia | sul piatto oltre 1 miliardo e tre nuovi modelli in arrivo
Stellantis investirà oltre un miliardo di euro in un impianto in Francia. L'azienda ha annunciato anche tre nuovi modelli che saranno prodotti nello stabilimento. La notizia è stata confermata tramite una nota ufficiale del gruppo. I dettagli sull'uso dei fondi e i tempi di produzione non sono ancora stati resi noti. La decisione riguarda un importante progetto di sviluppo nel settore automobilistico.
A distanza di qualche giorno dall'anticipazione del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, il gruppo Stellantis conferma l'investimento di oltre un miliardo di euro destinato all'impianto alsaziano di Mulhouse. Sarà utilizzato per adeguare le linee produttive che sforneranno tre modelli inediti firmati Peugeot. Arriveranno sul mercato non prima del 2029 per aumentare l'offerta elettrica ed ibrida nel segmento C con condividendo la piattaforma di nuova generazione Stla-One. L'investimento in Francia si aggiunge ai circa 2 miliardi destinati agli stabilimenti italiani, da sommare a circa 7 miliardi per la catena dei fornitori, come previsto dal "Piano Italia" presentato da Stellantis al Mimit il 17 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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