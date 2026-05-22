Piano da 60 miliardi per Stellantis | Nuovi modelli in programma
Durante l’Investor Day presso la sede statunitense di Auburn Hills, Stellantis ha annunciato un piano da 60 miliardi di euro. Il presidente del gruppo ha definito il progetto “ambizioso ma realistico”. L’obiettivo principale è sviluppare nuovi modelli e rafforzare la presenza sul mercato. La presentazione ha coinvolto dettagli sui prossimi investimenti e sulle strategie di crescita del gruppo automobilistico. Sono stati forniti numeri e obiettivi specifici relativi alle future produzioni e innovazioni.
di Ottavia Firmani Un piano "ambizioso ma realistico", usando le parole del presidente di Stellantis, John Elkann, quello presentato ieri dal gruppo durante l’Investor Day nella sede statunitense di Auburn Hills. Investimenti da 60 miliardi, nuove collaborazioni, revisione del portafoglio di marchi e 50 "importanti aggiornamenti di prodotto" sarebbero i pilastri di FastLane 2030, il progetto di sviluppo quinquennale messo in piedi per guidare il gruppo verso "una crescita redditizia a lungo termine", riassume l’ad Antonio Filosa. Stellantis prevede, in sintesi, di investire un totale di 60 miliardi entro il 2030, lanciando 60 nuovi modelli e aggiornando altri 50 prodotti già esistenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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