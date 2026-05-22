Piano da 60 miliardi per Stellantis | Nuovi modelli in programma

Durante l’Investor Day presso la sede statunitense di Auburn Hills, Stellantis ha annunciato un piano da 60 miliardi di euro. Il presidente del gruppo ha definito il progetto “ambizioso ma realistico”. L’obiettivo principale è sviluppare nuovi modelli e rafforzare la presenza sul mercato. La presentazione ha coinvolto dettagli sui prossimi investimenti e sulle strategie di crescita del gruppo automobilistico. Sono stati forniti numeri e obiettivi specifici relativi alle future produzioni e innovazioni.

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